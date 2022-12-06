В Мариуполе оккупанты собираются снести около тысячи домов, - советник мэра

Об этом написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram .

"Оккупанты готовятся уничтожить очередные дома в центре Мариуполя. Дорушение города продолжается. Теперь коллаборационные власти добрались до центра города. Жителей предупредили, что будут сносить дома по проспекту Мира, 104, 106, 108, 110, 112. Это очередное желание вычеркнуть довоенный, мирный, украинский Мариуполь из памяти жителей. 950 домов оккупанты хотят стереть с карты нашего города", - говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что Украина вернет Мариуполь и готовит план его возрождения.



"Но мы вернемся и отстроим каждый клочок нашего Мариуполя. Уже готовим план возрождения – "Mariupol Reborn". С лучшими международными архитекторами и урбанистами", - подчеркнул Андрющенко.

Ранее Андрющенко рассказал, что в оккупированном Мариуполе россияне режут завод "Азовсталь" на металлолом и, чтобы перетапливать его на металлопродукцию, хотят запустить предприятие "АзовЭлектроСталь".

30 ноября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в Мариупольском районе нет еды и денег, чтобы ее купить, поэтому люди вынуждены жить на "гуманитарку" которой не хватает на всех.

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