Об этом сообщает в телеграмме Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Оккупационная администрация Мариуполя применяет новые методы сбора информации об оставшихся в городе жителях. С этой целью организовано прием заявок о поврежденном (разрушенном) имуществе в ходе боевых действий", - говорится в сообщении.



Жители должны были подать заявление на возмещение, в котором указывают, что ВСУ разрушили их жилье. Также всех собственников, зарегистрированных граждан и их место нынешнего пребывания. Если те уехали в Украину или за корон не из РФ, то людей вызывают на допрос.



"В дальнейшем требуют установить связь с уехавшими и попытаться заставить их к сотрудничеству с оккупантами", - подчеркнули в разведке.



В настоящее время строительство новых домов еще не началось, компенсацию тоже не выплатили. Кафиры только сносят уничтоженные здания, а пострадавшим предлагают жить в квартирах уехавших горожан.



"Ситуация со снабжением воды и газа в городе остается стабильно тяжелой", - добавили в ГУР.

Несмотря на отсутствие денег, оккупационные власти Мариуполя говорят о намерениях выплатить денежные компенсации пострадавшим от "агрессии армии Украины" мариупольцам.

В Мариуполе начались ограбления людей пенсионного возраста, успевших получить от оккупационных "властей" первые выплаты.

Жители Мариуполя протестовали против подрыва поврежденных многоэтажек и из-за неоплачиваемого труда.

27 июня Мариупольский горсовет сообщил , что жители оккупированного Мариуполя вынуждены охотиться на голубей, чтобы не умереть от голода.

25 июня стало известно, что россияне сожгли библиотеку храма Петра Могилы в Мариуполе, где находились уникальные книги.

Оккупанты планируют провести в Донецкой области 11 сентября "референдум" о присоединении к РФ.

Ранее было известно, что россияне планировали взять под полный контроль оккупированную Донецкую область и до 1 сентября присоединить ее к России

Мариупольцы из-за нехватки воды вынуждены стирать вещи в воронках от авиабомб.

Петр Андрющенко рассказал, что во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики сообщают, что гуманитарную помощь с июля будут выдавать только определенным категориям граждан , а именно тем, кто не может работать из-за физических недостатков.

В Левобережном районе Мариуполя оккупанты массово разрушают многоэтажки. Людям не позволяют забрать вещи, сами россияне мародерят.

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