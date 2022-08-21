Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме.

"Мариуполь. Снос домов по ул. Солнечная и бул. Шевченко продолжается. Людям, проживавшим в этих домах оккупанты предлагают обещания вместо жилья", - подчеркнул он.

В то же время в уцелевшие дома захватчики при содействии коллаборантов-глав ОСМД заселяют российских строителей.

22 июня стало известно, что в Левобережном районе Мариуполя оккупанты массово разрушают многоэтажки. Людям не позволяют забрать вещи, сами россияне мародерят.

25 июня Петр Андрющенко рассказал, что Мариуполе россияне распространяют фейковый список домов для сноса, чтобы вернуть людей в город и использовать в качестве рабочей силы.

Оккупантыт анонсировали снос домов в Мариуполе с 1 июля.

26 июля Петр Андрющенко показал, как живут на улице жители снесенных оккупантами домов

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