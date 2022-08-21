В Мариуполе оккупанты сносят уничтоженные ими дома, а в уцелевшие заселяют российских строителей
В Мариуополе захватчики сносят разрушенные ими же дома, а в уцелевших квартирах с помощью коллаборантов селят российских строителей
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме.
"Мариуполь. Снос домов по ул. Солнечная и бул. Шевченко продолжается. Людям, проживавшим в этих домах оккупанты предлагают обещания вместо жилья", - подчеркнул он.
В то же время в уцелевшие дома захватчики при содействии коллаборантов-глав ОСМД заселяют российских строителей.
- 22 июня стало известно, что в Левобережном районе Мариуполя оккупанты массово разрушают многоэтажки. Людям не позволяют забрать вещи, сами россияне мародерят.
- 25 июня Петр Андрющенко рассказал, что Мариуполе россияне распространяют фейковый список домов для сноса, чтобы вернуть людей в город и использовать в качестве рабочей силы.
- Оккупантыт анонсировали снос домов в Мариуполе с 1 июля.
- 26 июля Петр Андрющенко показал, как живут на улице жители снесенных оккупантами домов
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