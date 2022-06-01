Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .

"Оккупационные власти Донецкой области приступили к оценке уровня повреждений на основании недавно принятого порядка главарем Пушилиным. Оккупанты готовятся сносить большинство зданий, которые пострадали от их же обстрелов. Два дня мобильные бригады из МЧС России и военных обходят уцелевшие и проживающие люди квартиры. Предупреждают, что с началом сноса зданий будет проведено переселение", - рассказал он.

Людей пожилого возраста собираются расселить в общежитии на проспекте Строителей. В их квартиры заселят занятых в работах на порту, заводе Ильича и разборе завалов. Людям дают две недели на поиск жилья, если нет согласия на переселение.

"Владельцев зданий, которые планируют снести, независимо от состояния квартир, выселяют буквально на улицу. На вопрос, где жить отвечают, что это не дело оккупационных властей. Таким образом оккупанты воплощают одновременно два сценария - принуждение к депортации в Россию и принуждение к работе для людей трудоспособного возраста", - заметил Петр Андрющенко.

29 мая в Мариуполе оккупанты обустроили морг в супермаркете, куда свозят вымытые из могил труппы.

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