В Мариуполе оккупанты сносят дома в исторической части города
Во временно оккупированном Мариуполе россияне начали сносить дома в историческом центре города, чтобы скрыть последствия своих бомбардировок
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме.
Речь идет о сносе целого дома на проспекте Мира, 85.
"Мариуполь превращен в город, который уже по фото и видео не узнают мариупольцы. Город, который остался живым только в горожанах, и абсолютно мертвым в архитектуре и реальности", - сообщает он.
- К слову, во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики собираются заселить утративших жилье в результате боевых действий горожан в "бесхозные" квартиры
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