В Мариуполе оккупанты сносят дома в исторической части города

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме.

Речь идет о сносе целого дома на проспекте Мира, 85.

"Мариуполь превращен в город, который уже по фото и видео не узнают мариупольцы. Город, который остался живым только в горожанах, и абсолютно мертвым в архитектуре и реальности", - сообщает он.

К слову, во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики собираются заселить утративших жилье в результате боевых действий горожан в "бесхозные" квартиры