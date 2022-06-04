В Мариуполе оккупанты сносят дома, уничтожая доказательства убийства ими гражданских
В Мариуполе россияне сносят обстрелянные дома, а погибших жителей вывозят на мусорный полигон
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .
"Вчера после обнародования данных о телах погибших под завалами, оккупанты приступили к прямому сносу домов без разбора завалов. Первые дома по пр. Единства 56-60 по усиленной охране с привлечением "государственных волонтеров" снесены", - отметил он.
По словам Петра Андрющенко, россияне уничтожают улики, не тратя времени на поиск погибших под завалами домов.
"Данные о новых телах погибших невозможно получить в связи с тем, что после сноса все вывозится на свалку Левобережного района. Если в зданиях оставались трупы, то они вместе с мусором выгружены на мусорном полигоне", - подчеркнул советник мэра.
- В Мариуполе для пропаганды от Russia Today оккупанты расстреляли дом , из-под завалов достали тела женщины и 5 мужчин.
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