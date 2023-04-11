Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"На сегодняшний день в городе снесено более 350 многоэтажек, а планировалось снести до конца года 953 дома. А построили оккупанты максимум до 35 многоэтажек разной этажности, которые не все из них еще сданы в эксплуатацию. Заселенных домов примерно 15, это пятиэтажки и несколько девятиэтажек", - рассказал советник городского главы Мариуполя.

Петр Андрющенко привел пример по микрорайону Черемушки Приморского района, где снесено 26 домов при общем количестве 29, а построили 10, где 7 из них девятиэтажки.

"Снесено более нескольких сотен домов, а кафиры даже и до одной сотни не добираются в количестве построенных домов. Темпы строительства в городе пока свернули. Более 40% домов точно нельзя восстановить, есть еще дома, которые нужно осматривать, однако в общем где-то 60% должны быть снесены", - заметил Андрющенко.