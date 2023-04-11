В Мариуполе оккупанты снесли более 350 многоэтажек, а построили до 35, - советник мэра Андрющенко
Петр Андрющенко, советник городского главы Мариуполя, отметил, что на сегодняшний день только в 15 новопостроенных многоэтажках заселены люди
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"На сегодняшний день в городе снесено более 350 многоэтажек, а планировалось снести до конца года 953 дома. А построили оккупанты максимум до 35 многоэтажек разной этажности, которые не все из них еще сданы в эксплуатацию. Заселенных домов примерно 15, это пятиэтажки и несколько девятиэтажек", - рассказал советник городского главы Мариуполя.
Петр Андрющенко привел пример по микрорайону Черемушки Приморского района, где снесено 26 домов при общем количестве 29, а построили 10, где 7 из них девятиэтажки.
"Снесено более нескольких сотен домов, а кафиры даже и до одной сотни не добираются в количестве построенных домов. Темпы строительства в городе пока свернули. Более 40% домов точно нельзя восстановить, есть еще дома, которые нужно осматривать, однако в общем где-то 60% должны быть снесены", - заметил Андрющенко.
- 10 апреля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в Мариупольском районе Донецкой области российские захватчики выселяют местных жителей из села ради размещения своих военных.
- 11 апреля Петр Андрющенко рассказал , что на строительные работы во временно оккупированный Мариуполь планируют привезти осужденных за нетяжкие преступления заключенных из Беларуси.
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