В Мариуполе оккупанты сбросили бомбы на школу искусств, где скрывалось около 400 жителей
В Мариуполе россияне сбросили бомбы на школу искусств, где от обстрелов укрывалось около 400 человек, здание разрушено, количество пострадавших уточняют
Об этом заявили в Мариупольском горсовете .
"Вчера (19 марта, - ред.) российские кафиры сбросили бомбы на школу искусств №12 в Левобережном районе Мариуполя, где скрывалось около 400 мариупольцев - женщины, дети и пожилые люди", - говорится в сообщении.
Здание разрушено, а под завалами все еще находятся мирные жители. Информацию о количестве пострадавших уточняют.
- Напомним, 16 марта кафиры сбросили мощную бомбу на Драматический театр Мариуполя, в бомбоубежище которого было 1000 человек.
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