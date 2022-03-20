В Мариуполе оккупанты сбросили бомбы на школу искусств, где скрывалось около 400 жителей

Об этом заявили в Мариупольском горсовете .



"Вчера (19 марта, - ред.) российские кафиры сбросили бомбы на школу искусств №12 в Левобережном районе Мариуполя, где скрывалось около 400 мариупольцев - женщины, дети и пожилые люди", - говорится в сообщении.



Здание разрушено, а под завалами все еще находятся мирные жители. Информацию о количестве пострадавших уточняют.

Напомним, 16 марта кафиры сбросили мощную бомбу на Драматический театр Мариуполя, в бомбоубежище которого было 1000 человек.

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