В Мариуполе оккупанты с 1 июля не будут выдавать трудоспособным гумпомощь
В Мариуполе с 1 июля россияне будут выдавать гумпомощь только нетрудоспособным, а заработать деньги можно лишь на разборке завалов
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме .
"Мариуполь. Сегодня последний день, когда гуманитрная помощь от оккупантов доступна для всех. Уже завтра – только нетрудоспособным. При этом единственная доступная работа – разбор завалов. Даже здесь у оккупантов всего 900 рабочих мест. Как выживать другим, вопрос остается открытым", - подчеркнул он.
По словам Петра Андрющенко, даже при условном наличии гумпомощи пожилым людям приходится есть заплесневевший хлеб и жить среди разрушений.
- 25 июня Петр Андрющенко рассказывал, что в Мариуполе категорически не хватает пищи из-за сокращения гуманитарной помощи и возвращения людей из приморских поселков.
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