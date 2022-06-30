Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме .

"Мариуполь. Сегодня последний день, когда гуманитрная помощь от оккупантов доступна для всех. Уже завтра – только нетрудоспособным. При этом единственная доступная работа – разбор завалов. Даже здесь у оккупантов всего 900 рабочих мест. Как выживать другим, вопрос остается открытым", - подчеркнул он.

По словам Петра Андрющенко, даже при условном наличии гумпомощи пожилым людям приходится есть заплесневевший хлеб и жить среди разрушений.

25 июня Петр Андрющенко рассказывал, что в Мариуполе категорически не хватает пищи из-за сокращения гуманитарной помощи и возвращения людей из приморских поселков.

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