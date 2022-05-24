Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

Сообщается, что на улицах оккупированного города захватчики развернули сеть передвижных телеэкранов, на которых транслируются российские пропагандистские новости.

"Празднование Дня победы показало всю нелояльность местных жителей к новому режиму. Из 150-170 тысяч горожан на официальное мероприятие пришло всего несколько десятков. Отсюда усиление информационного давления на людей", - отмечает городской совет.

Напомним, по словам главы мариупольского райсовета, жители города каждый день рассказывают о так называемых новациях от оккупационной "власти"

Мариуполю очень нужна новая волна эвакуации, угроза эпидемии превращается в реальность, - советник мэра

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