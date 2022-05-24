В Мариуполе оккупанты развернули сеть передвижных телеэкранов с российской пропагандой
Россияне транслируют пропутинскую пропаганду на улицах оккупированного Мариуполя с помощью передвижных телевизионных экранов
Об этом сообщает Мариупольский горсовет.
Сообщается, что на улицах оккупированного города захватчики развернули сеть передвижных телеэкранов, на которых транслируются российские пропагандистские новости.
"Празднование Дня победы показало всю нелояльность местных жителей к новому режиму. Из 150-170 тысяч горожан на официальное мероприятие пришло всего несколько десятков. Отсюда усиление информационного давления на людей", - отмечает городской совет.
- Напомним, по словам главы мариупольского райсовета, жители города каждый день рассказывают о так называемых новациях от оккупационной "власти"
- Мариуполю очень нужна новая волна эвакуации, угроза эпидемии превращается в реальность, - советник мэра
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