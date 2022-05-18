В Мариуполе оккупанты разрушили здание "старой синагоги"
Оккупанты полностью разрушили Мариупольскую синагогу, а также помещение Центра еврейской общины
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
Сообщается, что российские военные разбомбили здание мариупольской синагоги. Кроме того, оккупанты уничтожили помещение Центра еврейской общины в Мариуполе.
"Очередной раз подтверждают свой позорный статус "рашистов". Российские "освободители" уничтожают все на своем пути и по количеству военных преступлений переплюнули нацистов. Как и немцы во время Второй мировой войны, они также разрушают здания еврейской общины", - комментирует мэрия.
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