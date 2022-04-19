В Мариуполе оккупанты разрушили старейшее предприятие города – Азовский судоремонтный завод

Об этом сообщает городской совет Мариуполя.

"Азовский судоремонтный завод был старейшим предприятием Мариуполя. Уже потом построили порт и металлургические заводы. Вот так «Русский мир» оставляет после себя руину и смерть. Оккупантам не нужен наш город и его люди. Им нужна только территория и коридор в Крым. Эту дорогу они строят на костях десятков тысяч украинцев. Поэтому никакого восстановления Мариуполя в оккупации не будет. Возрождение возможно только под украинским флагом. Мечтаем, что скоро так и будет", - говорится в сообщении.

Отметим, что в Мариуполе россияне требуют сообщать данные погибших мирных жителей, чтобы легализовать эксгумацию и уборку тел с улиц города

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