В Мариуполе оккупанты разрушили старейшее предприятие города – Азовский судоремонтный завод
В Мариуполе Азовский судоремонтный завод был основан еще в 1886 году, однако из-за обстрелов рашистов, завод разрушен
Об этом сообщает городской совет Мариуполя.
"Азовский судоремонтный завод был старейшим предприятием Мариуполя. Уже потом построили порт и металлургические заводы. Вот так «Русский мир» оставляет после себя руину и смерть. Оккупантам не нужен наш город и его люди. Им нужна только территория и коридор в Крым. Эту дорогу они строят на костях десятков тысяч украинцев. Поэтому никакого восстановления Мариуполя в оккупации не будет. Возрождение возможно только под украинским флагом. Мечтаем, что скоро так и будет", - говорится в сообщении.
- Отметим, что в Мариуполе россияне требуют сообщать данные погибших мирных жителей, чтобы легализовать эксгумацию и уборку тел с улиц города
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