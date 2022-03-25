В Мариуполе оккупанты разрушили детский реабилитационный центр

Еще один пример сотрудничества Мариуполя с международными партнерами превратился в руины, сообщает городской совет Мариуполя, передает "Еспресо. TV ".

"Этот современный медицинский объект мы построили совместно с Европейским инвестиционным банком. Место, призванное спасать детские жизни, уничтожено теми, кто решил нас насильственно "освободить". Очевидно, освободить от мира, от развития, от таких современных центров реабилитации. Освободить от самого права на жизнь", - пишут в горсовете.

Также мариупольцы отмечают, что для оккупантов "нет предела циничности, нет предела жестокости".

"Им все равно кто в их прицеле, – люди, дома, садики, больницы или Драматический театр. И пока враг с безразличием уничтожает Мариуполь, весь цивилизованный мир должен проявить высшую степень консолидации, чтобы остановить зло. Ведь зло никогда не останавливается само. И если его не остановить в Украине сейчас, оно придет в каждый европейский дом", - говорится в сообщении горсовета.

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