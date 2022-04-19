В Мариуполе оккупанты разрешают родным погибших проводить захоронения только при условии предоставления персональных данных, - горсовет

Об этом заявили в Мариупольском горсовете .



"Ситуация с захоронением набирает новые цвета. Со вчера оккупанты сообщили о "разъяснении омбудсмена ДНР" (оказывается есть и такое чудовище у оккупантов). Согласно "разъяснению", для получения любой бумаги о смерти близких в Мариуполе лица должны сообщить данные погибшего, место захоронения или местонахождение тела погибшего, собственные данные и только после осмотра комиссией человек получит бумагу о смерти и праве на захоронение на кладбище. Фактически таким образом кафиры пытаются легализовать в глазах остающихся в городе мариупольцев и российской пропаганды проведение эксгумации и уборки тел с улиц", - говорится в сообщении.

Ввиду отсутствия связи и электроэнергии в Мариуполе, подобные процедуры невозможно выполнить.



"Из угла на попытку получить данные о погибших и местах их захоронения также складывается впечатление поиска мест возможных захоронений военных. Видимо, действительно боятся, что Азовцы восстанут даже с того света, чтобы курить сволочь", - отметили в горсовете.

Напомним, в Мариуполе кафиры запрещают хоронить погибших и проводят эксгумацию тел людей, убитых ранее.

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