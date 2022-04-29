В Мариуполе оккупанты раздают местным жителям листовки с "правилами жизни"
В Мариуполе российские военные раздают местным жителям листовки под названием "Ответы на вопросы", фактически представляющие собой своеобразную инструкцию по жизни под оккупацией
Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"Оккупационные власти распространяют в Мариуполе такие листовки "Ответ на вопросы". Именно они показывают все реалии настоящего и будущего Мариуполя во время оккупации", - пишет Андрющенко.
В листовках россияне оговаривают правила передвижения по городу, ограничение снятия наличных денег и обязательную для всех фильтрацию.
Согласно "инструкциям", обналичить средства в наличные деньги невозможно.
"Даже "неофициальный" обнал, который работает в городе, работает исключительно через мобильный банкинг украинских банков. В случае отключения абонентов на оккупированной территории мариупольцы останутся без денег", - объясняет Андрющенко.
Кроме того, россияне ввели обязательную фильтрацию для всех мариупольцев, а не только для покидающих город. Это означает тотальный контроль населения.
Уехать даже в Донецк без этой процедуры невозможно. Оккупанты же называют это "верификацией".
Также никакой компенсации за потерянное или разрушенное в результате российских бомбежек жилье мариупольцам не предоставят. Россияне объясняют это тем, что процедура "не предусматривается законодательством".
Местные жители должны будут отстраивать дома за свой счет.
Кроме того, согласно "правилам", в случае перемещения даже на временно оккупированную Донетчину, мариупольцы должны будут двигаться исключительно в составе колонны.
"Интересная трансформация "больше трех не собираться". Вообще очень показательна в части контроля области и страха, который наводят на мариупольцев оккупанты", - комментирует Андрющенко.
Также, по словам оккупационных властей, выезд на подконтрольные Украине территории возможен, но с оговоркой, что всем мужчинам при попытке уехать будут вручать повестку и направляться на фронт.
Таким образом, военные РФ пытаются ограничить возвращение украинцев домой.
"Мариупольцы, не верьте. Передавайте родным. Никто никому ничего не вручает. Украина ждет мариупольцев дома с теплыми объятиями, а не яростью нарушения прав", - говорит Андрющенко.
Наконец, согласно "инструкциям", всем прибывающим с подконтрольных Украине территорий обратно на оккупированные обязательно нужно проходить дополнительные фильтрации.
"Вообще-то вот оно, обещанное улучшение уже сегодня. Ограничение перемещения, ограничение свободы, ограничение прав и полная разруха. Нет слов", - комментирует Андрющенко.
- Напомним, что 28 апреля в районе парка "Радуга" в Мариуполе оккупанты интенсивно перемещали военную технику и обыскивали и задерживали местных жителей.
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