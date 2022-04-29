В Мариуполе оккупанты раздают местным жителям листовки с "правилами жизни"

Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.



"Оккупационные власти распространяют в Мариуполе такие листовки "Ответ на вопросы". Именно они показывают все реалии настоящего и будущего Мариуполя во время оккупации", - пишет Андрющенко.



В листовках россияне оговаривают правила передвижения по городу, ограничение снятия наличных денег и обязательную для всех фильтрацию.



Согласно "инструкциям", обналичить средства в наличные деньги невозможно.



"Даже "неофициальный" обнал, который работает в городе, работает исключительно через мобильный банкинг украинских банков. В случае отключения абонентов на оккупированной территории мариупольцы останутся без денег", - объясняет Андрющенко.









Кроме того, россияне ввели обязательную фильтрацию для всех мариупольцев, а не только для покидающих город. Это означает тотальный контроль населения.

Уехать даже в Донецк без этой процедуры невозможно. Оккупанты же называют это "верификацией".





Также никакой компенсации за потерянное или разрушенное в результате российских бомбежек жилье мариупольцам не предоставят. Россияне объясняют это тем, что процедура "не предусматривается законодательством".

Местные жители должны будут отстраивать дома за свой счет.





Кроме того, согласно "правилам", в случае перемещения даже на временно оккупированную Донетчину, мариупольцы должны будут двигаться исключительно в составе колонны.



"Интересная трансформация "больше трех не собираться". Вообще очень показательна в части контроля области и страха, который наводят на мариупольцев оккупанты", - комментирует Андрющенко.



Также, по словам оккупационных властей, выезд на подконтрольные Украине территории возможен, но с оговоркой, что всем мужчинам при попытке уехать будут вручать повестку и направляться на фронт.

Таким образом, военные РФ пытаются ограничить возвращение украинцев домой.

"Мариупольцы, не верьте. Передавайте родным. Никто никому ничего не вручает. Украина ждет мариупольцев дома с теплыми объятиями, а не яростью нарушения прав", - говорит Андрющенко.

Наконец, согласно "инструкциям", всем прибывающим с подконтрольных Украине территорий обратно на оккупированные обязательно нужно проходить дополнительные фильтрации.

"Вообще-то вот оно, обещанное улучшение уже сегодня. Ограничение перемещения, ограничение свободы, ограничение прав и полная разруха. Нет слов", - комментирует Андрющенко.

