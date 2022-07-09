Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .

"Тульская гуманитарная помощь - дно дна российской помощи. Плесневый черствый хлеб и лопаты. Даже не хватает скарказма комментировать такую заботу о мариупольцах", - подчеркнул он.

С 1 июля в Мариуполе россияне не выдают трудоспособным гумнопомощь, а заработать деньги можно, только разбирая завалы.

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