В Мариуполе оккупанты раздают людям "гумпомощь" заплесневевшим хлебом и лопатами
В Мариуполе захватчики раздают "гуманитарную помощь" от руководящей партии РФ "Единая Россия" заплесневевшим хлебом и лопатами
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .
"Тульская гуманитарная помощь - дно дна российской помощи. Плесневый черствый хлеб и лопаты. Даже не хватает скарказма комментировать такую заботу о мариупольцах", - подчеркнул он.
- С 1 июля в Мариуполе россияне не выдают трудоспособным гумнопомощь, а заработать деньги можно, только разбирая завалы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.67
Покупка 34.67Продажа 35.57
-
EUR
Покупка 35.2Продажа 36.49
- Актуальное
- Важное