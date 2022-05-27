Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .

"Кроме передвижных телевизоров в Мариуполе возобновили раздачу пропаганда газет. Где пишут, что Мариуполь - это пример как российские военные вместе с "ДНР" хирургически точно без массовых разрушений взяли город. Для сохранения жизни мариупольцев", - отметил он.

Газеты раздают в точках выдачи гуманитарной помощи.

"На фоне панорамы тотальных руин в 100 метрах от морга, где трупы на улице складывают навалом. Цинизму россиян нет предела", - подчеркнул Петр Андрющенко.