В Мариуполе оккупанты раздают газеты с пропагандой о якобы взятии ими города без разрушений
В Мариуполе окккупанты раздают газеты о том, что "ДНРовцы" якобы взяли город без разрушений для сохранения человеческих жизней
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .
"Кроме передвижных телевизоров в Мариуполе возобновили раздачу пропаганда газет. Где пишут, что Мариуполь - это пример как российские военные вместе с "ДНР" хирургически точно без массовых разрушений взяли город. Для сохранения жизни мариупольцев", - отметил он.
Газеты раздают в точках выдачи гуманитарной помощи.
"На фоне панорамы тотальных руин в 100 метрах от морга, где трупы на улице складывают навалом. Цинизму россиян нет предела", - подчеркнул Петр Андрющенко.
- 27 мая в Мариуполе из-под завалов бывшего завода извлечены 70 погибших , их будут хоронить в братских могилах.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.8
Покупка 34.8Продажа 35.93
-
EUR
Покупка 36.68Продажа 38.23
- Актуальное
- Важное