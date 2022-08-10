Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в телеграме .

"Вчера в Мариуполе пользователи оккупационной мобильной связи "Феникс" получили "рекламное" сообщение о вступлении в "вооруженные силы". Скрытая мобилизация набирает обороты. Источники из окружения гайляйтера Иващенко сообщают, что обеспечение мобилизации – одно из условий его выживания. Буквально", - подчеркнул он.

Петр Андрющенко призвал мужчин эвакуироваться из Мариуполя, пока есть возможность.

13 июля Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты вербуют людей в Мариуполе под видом трудоустройства в пожарные части.

18 июля горсовет сообщил, что в Мариуполе по приказу российских кураторов оккупанты проводят скрытую мобилизацию через объявление вакансий , как это было в Донецке.

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