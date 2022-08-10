В Мариуполе оккупанты рассылают на мобильные рекламу "мобилизации", выживание гауляйтера Иващенко зависит от ее результатов, - советник мэра
В Мариуполе россияне рекламируют "мобилизацию", от нее зависит жизнь гауляйтера. Советник мэра просит людей уезжать
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в телеграме .
"Вчера в Мариуполе пользователи оккупационной мобильной связи "Феникс" получили "рекламное" сообщение о вступлении в "вооруженные силы". Скрытая мобилизация набирает обороты. Источники из окружения гайляйтера Иващенко сообщают, что обеспечение мобилизации – одно из условий его выживания. Буквально", - подчеркнул он.
Петр Андрющенко призвал мужчин эвакуироваться из Мариуполя, пока есть возможность.
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