Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .

"Подконтрольным россиянам пабликам сегодня распространена "секретная" информация о домах в Мариуполе, которые подлежат сносу. Информация распространяется достаточно быстро и вызывает бешеный резонанс среди мариупольцев в эвакуации,

Эта информация является сознательным фейком", - подчеркнул он.

По словам советника мэра города, по меньшей мере 30% домов вообще не были повреждены. Он добавил, что оккупанты имеют целью заставить мариупольцев вернуться в город из-за страха потерять дом, ведь в Мариуполе катастрофически не хватает трудоспособных жителей.

"Так что не верьте. Не беспокойтесь и не поддавайтесь панике. Вас сознательно тянут в путь в один конец для использования в качестве современных рабов России. Это работа российского ИПСО и с реалиями сноса зданий нет ничего общего", - заметил Петр Андрющенко.

В Левобережном районе Мариуполя оккупанты массово разрушают многоэтажки. Людям не позволяют забрать вещи, сами россияне мародерят.

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