В Мариуполе оккупанты пытаются возобновить работу торгового порта для вывоза зерна и материалов на десятки млн долларов
В Мариуполе россияне пытаются возобновить работу торгового порта и вывезти в РФ зерно металл и глину на десятки миллионов долларов
Об этом сообщил Мариупольский горсовет в телеграме.
"Россияне грабят Мариуполь. Сейчас оккупанты пытаются возобновить работу торгового порта, чтобы вывезти зерно, металлопродукцию и глину на десятки миллионов долларов", - говорится в заявлении.
Для этого в Мариуполь прибыл экс-руководитель Ейского морского порта. Сейчас россияне расчищают акваторию порта и поднимают затонувшее судно "Меотида", однако успеха не имеют.
- В Мариуполе основными процессами управляют российские "волонтеры".
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