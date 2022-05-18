Об этом сообщил Мариупольский горсовет в телеграме.

"Россияне грабят Мариуполь. Сейчас оккупанты пытаются возобновить работу торгового порта, чтобы вывезти зерно, металлопродукцию и глину на десятки миллионов долларов", - говорится в заявлении.

Для этого в Мариуполь прибыл экс-руководитель Ейского морского порта. Сейчас россияне расчищают акваторию порта и поднимают затонувшее судно "Меотида", однако успеха не имеют.

В Мариуполе основными процессами управляют российские "волонтеры".

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