В Мариуполе оккупанты пытаются переложить на мирных жителей ответственность за отсутствие электричества, - советник мэра
В Мариуполе оккупанты перекладывают вину за отсутствие электричества на горожан, которые якобы не провели нужные обследования
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в телеграмме.
"Оккупационные власти наконец-то признали свою неспособность преодолеть проблемы с пожарами при включении электричества. Но, типичным способом переложения ответственности на жильцов. С сегодняшнего дня мариупольцы могут получить разрешение на самостоятельное подключение электричества в жилье", - отметил он.
Для этого нужно сначала получить разрешение на подключение, обратившись с заявлением в ЖКХ по ул. Гранитная, 114 или бул. Шевченко 301/б. Затем найти электричество с удостоверением ДНР и трех соседей для составления акта безопасного подключения. После этого можно получить разрешение на подключение по ул. Войнича, 2.
"Даже несмотря на совковую бюрократию становится понятно - света нет и не будет. Потому что электриков с удостоверениями от так называемой ДНР в городе просто нет. Но главное - нет электричества в сетях. Для чего это делается? Первое - для очковтирательства о жизни улучшилось" ". Второе - если в случае очередного эксперимента будет (а он точно будет) пожар - должны теперь не оккупационные власти, а мариупольцы, которые провели/не провели обследование", - подчеркнул Петр Андрющенко.
- 16 мая сообщали, что Мариуполь остается без света , в то время как оккупанты обустроили электроснабжение исключительно в месте их "администрации".
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