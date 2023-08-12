Об этом в telegram сообщил советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко.

"Новая волна жестоких зачисток и проверок. На этот раз – окрестности и сектор частной застройки в приоритете. Обзор, обыск, раздевание. Снова исчезли люди просто так", - написал Андрющенко.

Также, по его словам, такие проверки в городе усилились после очередной ротации Росгвардии.

Агрессия РФ вызвала в Мариуполе одну из самых крупных гуманитарных катастроф. Город почти на 90% разрушен в результате вражеских обстрелов, там так и нет нормальной поставки электричества, воды, газа.