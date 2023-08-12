В Мариуполе оккупанты проводят новую волну жестоких зачисток и проверок: исчезают гражданские люди
В Мариуполе Росгвардия усилила проверку гражданских жителей, известно об исчезновении людей
Об этом в telegram сообщил советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко.
"Новая волна жестоких зачисток и проверок. На этот раз – окрестности и сектор частной застройки в приоритете. Обзор, обыск, раздевание. Снова исчезли люди просто так", - написал Андрющенко.
Также, по его словам, такие проверки в городе усилились после очередной ротации Росгвардии.
Агрессия РФ вызвала в Мариуполе одну из самых крупных гуманитарных катастроф. Город почти на 90% разрушен в результате вражеских обстрелов, там так и нет нормальной поставки электричества, воды, газа.
- Вечером 19 июля во временно оккупированном Мариуполе произошел пожар. На следующий день советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко отметил , что это украинские подростки привлекли снаряд в Украинский дом и подожгли его, поскольку захватчики пытались превратить его в Мариуполе в российский дом.
- 30 июля сообщалось , что во временно оккупированном Мариуполе партизаны провели диверсионную операцию, в результате которой были обезврежены три военных грузовика.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.97
Покупка 36.97Продажа 37.68
-
EUR
Покупка 40.79Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное