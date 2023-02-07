Об этом сообщил Мариупольский городской совет в телеграме.

Отмечается, что таким образом россияне и коллаборанты активно ищут жителей, поддерживающих Украину.

"Дети в ужасном состоянии после вчерашней проверки в школе, непонятно, что у них искали и за что запугивали. Составляли какие-то списки. Ребенок боится после этого посещать школу", – говорится в сообщении от мариупольцев, обнародованном горсоветом.

В комментариях горожан отмечается, что некоторым детям стало плохо во время проверки.