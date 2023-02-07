В Мариуполе оккупанты проверяют телефоны школьников на проукраинское содержание, дети боятся ходить в школы, - горсовет
Во временно захваченном Мариуполе оккупанты массово проверяют телефоны школьников на подписки на проукраинские группы и "нацистскую" символику
Об этом сообщил Мариупольский городской совет в телеграме.
Отмечается, что таким образом россияне и коллаборанты активно ищут жителей, поддерживающих Украину.
"Дети в ужасном состоянии после вчерашней проверки в школе, непонятно, что у них искали и за что запугивали. Составляли какие-то списки. Ребенок боится после этого посещать школу", – говорится в сообщении от мариупольцев, обнародованном горсоветом.
В комментариях горожан отмечается, что некоторым детям стало плохо во время проверки.
- Советник мэра Петр Андрющенко сообщил, что россияне в ближайшее время могут полностью отключить интернет на неопределенный срок во временно оккупированном Мариуполе и планируют ввести глобальную слежку.
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