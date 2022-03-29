В Мариуполе оккупанты принудительно вывезли персонал и пациентов роддома в Россию, - городской совет
Российские захватчики принудительно вывезли персонал и пациентов Мариупольского роддома №2 на территорию РФ
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
Стало известно, что более 70 человек принудительно вывезли из роддома №2 в Левобережном районе города Мариуполь.
Городской совет сообщает, что в настоящее время известно уже о 20 тысячах депортированных оккупантами мариупольцев. Как известно, у граждан Украины изымают документы, удостоверяющие личность и отправляют в т.н. фильтрационные лагеря на территории РФ. После этого людей отправляют в отдаленные города России.
О принципах распределения и о причинах вывоза оккупанты не сообщают.
"То, что сегодня делают россияне, нарушает все возможные международные права человека. Это сравнимо с действиями фашистских войск во времена Второй мировой войны. Но мы не оставим ни одного мариупольца, которого против воли вывезли на территорию России. Мы создаем базу депортированных жителей города и разрабатываем действенный механизм возвращения земляков. Это большая работа, которую мы реализуем под руководством главы Донецкой военной администрации Павла Кириленко. Мы сделаем все для того, чтобы вернуть людей домой", - заверил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
- Напомним, что 26 марта оккупанты насильно вывезли в РФ врачей и пациентов Мариупольской городской больницы №1
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