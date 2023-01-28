В Мариуполе оккупанты превратили Азовсталь в вертолетную базу

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Высокая вертолетная активность. На территории Азовстали оккупанты обустроили вертолетную базу. Вертолеты класса МИ-8. По меньшей мере 10 взлетов зафиксировано за световой день сегодня. Приоритетное направление полетов - Запорожская область", - пишет Андрющенко.

Отмечается стремительное увеличение военного контингента. В одном из поселков по направлению в с.Никольское размещены новые российские мобилизованные. Это третий лагерь Мариупольского района.

"Также размещен военный корпус россиян примерно в количестве 3 тыс. человек в поселках в направлении Волновахи. Размещение как мобилизованных, так и военных производится путем заселения в пустые частные дома среди гражданского населения. Живой щит в приоритете", - говорится в сообщении.

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