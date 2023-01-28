В Мариуполе оккупанты превратили Азовсталь в вертолетную базу
Российские террористы, находящиеся во временно оккупированном Мариуполе, создали вертолетную базу на Азовстали
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Высокая вертолетная активность. На территории Азовстали оккупанты обустроили вертолетную базу. Вертолеты класса МИ-8. По меньшей мере 10 взлетов зафиксировано за световой день сегодня. Приоритетное направление полетов - Запорожская область", - пишет Андрющенко.
Отмечается стремительное увеличение военного контингента. В одном из поселков по направлению в с.Никольское размещены новые российские мобилизованные. Это третий лагерь Мариупольского района.
"Также размещен военный корпус россиян примерно в количестве 3 тыс. человек в поселках в направлении Волновахи. Размещение как мобилизованных, так и военных производится путем заселения в пустые частные дома среди гражданского населения. Живой щит в приоритете", - говорится в сообщении.
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