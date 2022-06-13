Об этом сообщает в телеграмме Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В Мариуполе рашисты не смогли набрать на работу в коммунальные службы достаточное количество сотрудников с зарплатой 10 тыс. руб. в месяц. Следовательно, враг снизил объемы так называемой "гуманитарной помощи", которая обеспечивала минимальный объем продуктов для выживания", – говорится в сообщении.

Учитывая это, российские оккупанты предлагают мариупольцам убирать завалы на улицах и хоронить тела погибших горожан в братских могилах "за еду".

"Также для "наведения порядка" в изуродованных населенных пунктах, в том числе – Мариуполе, оккупанты планируют использовать бесплатный труд "добровольцев", – добавляют в разведке."

В Мелитополе из-за массового отказа педагогов проводить учебный процесс по программе РФ, оккупанты привлекают на должности учителей людей без педообразования и откомандированных из России и Крыма. Местным педагогам, которые отказались сотрудничать, создают бытовые проблемы и угрожают репрессиями.

Свои "законы" внедрили и в Херсонской области, вблизи Новой Каховки и Берислава. Рашисты принуждают население отдавать закупщикам из Крыма 70% урожая.

"Закупочные цены кое-где составляют около 10% от розничной цены. Одновременно действует запрет на вывоз урожая на территории, подконтрольные Украине. Известны случаи, когда предприниматели раздают клубнику и черешню населению бесплатно", - объясняют в ГУР.

Петр Андрющенко рассказал, что в Мариуполе российские захватчики сообщают, что гуманитарную помощь с июля будут выдавать только определенным категориям граждан, а именно тем, кто не может работать из-за физических недостатков. Кроме того, рашисты сносят разрушенные дома, на замену этому предлагают общежитие на 2 тыс. человек, которое еще даже не построили.

Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин выразил мнение, что российские оккупанты заманивают людей обратно в Мариуполь, чтобы сформировать живой щит для прикрытия от атак Вооруженных сил Украины.

7 июня рашистские захватчики демонтировали стелу "Мариуполь" на въезде в город. Ранее российские вандалы уже разорили указатель надписями – названиями незаконных вооруженных формирований.

Военная разведка министерства обороны Великобритании информирует, что во временно оккупированном российскими войсками Мариуполе существует риск большой вспышки холеры , единичные случаи регистрируют с мая.

11 июня советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты переименовали площадь Свободы и мира в Ленина, а также вывесили российский флаг.

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