В Мариуполе оккупанты позволяют хоронить погибших от обстрелов только в братских могилах, - советник мэра
Оккупанты отказываются предоставлять семьям умерших под обстрелами мариупольцев свидетельства о смерти и запрещают хоронить погибших в отдельных могилах
Об этом сообщает советник мэра Петр Андрющенко.
По его информации, в Мариуполе российские захватчики позволяют выдавать свидетельство о смерти только если человек погиб при естественных обстоятельствах.
По словам Андрющенко, в случае гибели в результате обстрелов свидетельство о смерти не выдается. Кроме того, таких погибших разрешают хоронить исключительно в братской могиле. А семьям умерших максимум могут выдать справку о "пропавшем без вести".
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