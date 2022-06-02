Об этом сообщает советник мэра Петр Андрющенко.

По его информации, в Мариуполе российские захватчики позволяют выдавать свидетельство о смерти только если человек погиб при естественных обстоятельствах.

По словам Андрющенко, в случае гибели в результате обстрелов свидетельство о смерти не выдается. Кроме того, таких погибших разрешают хоронить исключительно в братской могиле. А семьям умерших максимум могут выдать справку о "пропавшем без вести".

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Напомним, 2 июня в эфире Еспресо мэр Мариуполя Бойченко рассказал о планах возвращения города до конца года.

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