В Мариуполе оккупанты постоянно проверяют людей якобы для "обеспечения безопасности", в городе установили десятки блокпостов, - горсовет
В Мариуполе российские оккупанты установили многочисленные блокпосты и постоянно проверяют местных жителей
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
Под видом обеспечения безопасности, оккупанты постоянно проверяют мариупольцев.
"Это еще одно свидетельство, что оккупанты превратили мирный город в бесконечный круг фильтрационных проверок, где люди не могут чувствовать себя свободно и не имеют на это права. "Демократия" по-русски", - комментирует городской совет.
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