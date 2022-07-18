Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Под видом обеспечения безопасности, оккупанты постоянно проверяют мариупольцев.

"Это еще одно свидетельство, что оккупанты превратили мирный город в бесконечный круг фильтрационных проверок, где люди не могут чувствовать себя свободно и не имеют на это права. "Демократия" по-русски", - комментирует городской совет.