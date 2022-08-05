В Мариуполе оккупанты полностью уничтожили Мемориал памяти погибшим украинским военным

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Памятник погибшим Героям-мариупольцам оккупантами уничтожен полностью за два дня. Стелла-указатель изуродована мраZью. Очередное доказательство того, что единственное, на что способны оккупанты – уничтожать, разрушать и искоренять украинское", - написал Петр Андрющенко.

Напомним, 3 августа в Мариуполе россияне начали демонтировать Мемориал памяти погибшим украинским военным, на его месте планируют установить памятник Александру Невскому.

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