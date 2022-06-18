Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме .

"Получили подтвержденные данные, что все осужденные продолжают находиться в Мариупольском СИЗО. Оккупанты их кормят, однако планируют использовать в качестве мобилизационного резерва в ближайшее время", - подчеркнул он.

Кроме того, обостряется проблема с водой. В городе ее нет, особенно в тех районах, где россияне отчитались о возобновлении водоснабжения. Людям приходится набирать техническую воду из луж от прорывов и употреблять ее.

Кроме того, россияне украли из Мариуполя каток и фонтан.

"Наконец-то появились данные о фонтане в Театральном сквере. Поверх которого был каток, который уже украли оккупанты. Фонтан, по которому бегал президент Зеленский в свой приезд в Мариуполь. Главное развлечение детей летом. Хороший был фонтан. Теперь его оборудование тоже будет украшать или что-то в России, или в Донецке. Фонтан был украден вместе с катком. Мародерят все, до чего дотянутся", - заметил Петр Андрющенко.

17 июня горсовет Мариуполя сообщил, что в городе ямы с дождевой водой являются единственным способом помыться и постирать вещи.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb