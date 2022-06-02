Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .

"Мариуполь. Сегодня с большой помпой в городе откроют… банкомат. Первый и единственный", - заметил он.

Банкомат установят в супермаркете "Метро", возле фильтрационного центра и штаба "гумпомощи" от крупнейшей партии РФ "Единая Россия".

Также оккупанты в Мариуполе пиарятся на раздаче медикаментов без врачебных рекомендаций.

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