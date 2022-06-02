В Мариуполе оккупанты планируют торжественно открыть единственый банкомат
В Мариуполе 2 июня оккупанты планируют торжественно открыть единственный в городе банкомат и установить его возле фильтрационного лагеря
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .
"Мариуполь. Сегодня с большой помпой в городе откроют… банкомат. Первый и единственный", - заметил он.
Банкомат установят в супермаркете "Метро", возле фильтрационного центра и штаба "гумпомощи" от крупнейшей партии РФ "Единая Россия".
- Также оккупанты в Мариуполе пиарятся на раздаче медикаментов без врачебных рекомендаций.
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