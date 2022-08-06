В Мариуполе оккупанты планируют провести показательный самосуд над украинскими защитниками, - горсовет
На сцене мариупольской камерной филармонии российские оккупанты собирают тюремные клетки
Об этом сообщает горсовет Мариуполя.
Отмечается, что захватчики планируют в сентябре устроить показательный "суд" над защитниками Украины.
"Российские оккупанты продолжают пренебрегать всеми международными нормами. Они продолжают преумножать военные преступления, демонстрируя пренебрежение ко всему цивилизованному миру. Обращаюсь к мировому сообществу, ООН и Красному Кресту вмешаться в ситуацию, чтобы работали правила обращения с военными пленными. Мы должны сделать все, чтобы наши защитники вернулись в Украину живыми, и не допустить в Мариуполе второй Оленовки", - сказал городской голова Вадим Бойченко.
- Напомним, во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики организовали так называемый рок-концерт на территории разбомбленного меткомбината "Азовсталь"
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