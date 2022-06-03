В Мариуполе оккупанты планируют присвоить оставленные в городе автомобили, - советник мэра

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты сообщают, что если до 01 июля не появятся владельцы – автомобили будут национализированы", - сказал Андрющенко.

По его словам, в городе появились "волонтеры", которые за деньги эвакуируют машины из города.

"В то время резко появились "решали" под брендом "Z-волонтеры" которые за деньги эвакуируют машины из города. Типичный win-win от оккупантов. Или приедут владельцы из Украины и будет мобилизационно-рабочий резерв. Или пополнится парк автомобилей армии так называемой ДНР. Или заработают деньги, люди приближены к донецким оккупационным властям. Единственный кто в минусе - мариупольцы", - сообщил советник городского головы.

Ранее Андрющенко сообщил , что в порт Ростова прибыло российское судно из 2,5 тыс. тонн металла, похищенного оккупантами в Мариуполе.

29 мая Петр Андрющенко показал видео похищения россиянами металла из города.

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