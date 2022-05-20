Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, 19 мая в Мариуполе состоялась встреча так называемой общественной организации "Донецкая Республика" с "руководителями" приемной главаря террористов Пушилина.

Сообщается, что в ходе встречи оккупационным властям было дано задание провести перепись отдельной группы населения, а именно мужчин от 18 до 50 лет. Списки оккупанты должны предоставить под видом формирования "трудового резерва на разбор завалов".

По данным внутренних источников мэра, военные РФ планируют начать в июле-августе открытую мобилизацию мариупольских мужчин, сразу после получения ими паспортов так называемой ДНР или Российской Федерации.

Как сообщает Андрющенко, таким образом Россия намерена в ближайшее время пополнить мобилизационный резерв своих войск за счет мариупольцев.

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Напомним, 19 мая в Мариуполе россияне открыли "детский центр" в помещении разрушенного детского сада.

А 18 мая оккупанты привезли в Мариуполь "журналистов", чтобы распространять фейк о разрушении города украинской армией.

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