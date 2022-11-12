Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией В Мариуполе оккупанты отправляют работников завода строить фортификационные сооружения в Херсонской области, - депутат горсовета Забавин
Эксклюзив

В Мариуполе оккупанты отправляют работников завода строить фортификационные сооружения в Херсонской области, - депутат горсовета Забавин

12 ноября, 2022 суббота
16:45
война с Россией

Россияне заставляют работников завода имени Ильича в Мариуполе строить фортификационные сооружения на оккупированной части Херсонщины

Об этом заявил депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин в эфире Еспресо.

"С якобы работающего, а на самом деле не работающего металлургического комбината имени Ильича рабочих отправляют строить фортификационные сооружения в той части Херсонской области, где еще остаются оккупанты", - отметил он.

По словам депутата, россияне обещают гражданским, кроме зарплаты на меткомбинате, 5 тыс. рублей в день, трехразовое питание, размещение в общежитии. Такая работа принудительна, отказаться от нее люди не могут.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Мариуполь
Херсонщина
Донетчина
оккупированные территории
Военные новости
Читайте также:
путін путлер
11 ноября, 2022 пятница
В Кремле паника. Генералы требуют от Путина передышки, - Арьев
карта бойових дій
11 ноября, 2022 пятница
Карта боевых действий: 9–11 ноября. ВСУ вошли в Херсон
Володимир Зеленський
11 ноября, 2022 пятница
Зеленский назвал условие начала переговоров с Россией
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.92
    Покупка 39.92
    Продажа 40.64
  • EUR
    Покупка 39.73
    Продажа 40.94
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
12 ноября
18:03
На фото Дмитрий Кулеба
Эстония передаст Украине генераторы для преодоления энергетических проблем, - Кулеба
17:45
Эрдоган заявил, что "Запад и США безгранично нападают на Россию"
17:36
Депардье закрывает свой продюсерский центр в России
17:36
Протез украинских разработчиков попал на обложку Time
17:15
Эксклюзив
Зимой путинская армия будет самой слабой, – военный эксперт Грант
17:08
США снимают с консервации танки M1A1 Abrams: что известно
17:01
Порошенко на восточном фронте: освободили Херсон - освободим Донецк, Луганск, Крым и каждый лоскуток украинской земли
16:41
"Олешки следующие". В Одессе беженцы из Херсона празднуют освобождение города
16:41
Германия выделила 225,6 млн евро помощи бывшей дочерней компании Газпрома. Евросоюз это одобрил
16:33
Эксклюзив
Стремоусов – пример кадрового голода гауляйтеров и показатель нехватки предателей в Украине, - российский оппозиционер Яковенко
16:19
Эксклюзив
Без новых обстрелов зимой отключения света будут на том же уровне, без коллапса, - эксперт по энергетике Омельченко
16:18
Свет
С наступлением морозов периоды отключения света в Киеве могут длиться дольше
15:59
РФ предупредила Турцию, что не будет впускать в Азовское море загруженные за границей суда
15:38
Над разминированием Херсона работают 10 групп взрывотехников
15:19
Россияне похитили из музеев Херсонщины 15 тыс. экспонатов
15:04
В Краматорске возобновляется движение автобусов
14:36
В Херсоне не хватает продуктов и лекарств, но гумгрузы уже заезжают в город, – советник мэра
14:31
Эксклюзив
Иран не собирается предоставлять столько ракет и так быстро, как просила РФ, – военный эксперт Грант
14:28
Устанавливать временные ограничения на действие "зернового коридора" неправильно, - Эрдоган
14:11
"Это два разных человека": самый влиятельный промоутер мира рассказал о деградации Ломаченко
14:10
Жозеп Боррель
"Инфраструктуру Евросоюза пора переоборудовать для быстрых перевозок военной техники на восток", - Боррель
14:07
В Херсон вернулось украинское телевидение и радио, - Госспецсвязи
13:47
Эксклюзив
Трещина между Путиным и российской армией углубляется, – оппозиционный политик Яковенко
13:44
Министр обороны Британии Уоллес дал совет простым россиянам после побега РФ из Херсона
13:35
Китай осуществил успешный запуск метеорологического спутника Yunhai-3
13:33
На фото Михаил Подоляк
"Русский мир" умер в Херсоне, - Подоляк
13:20
СБУ задержала мужчину, который готовил фейковые материалы для ток-шоу Соловьева
13:08
Реджеп Эрдоган
Эрдоган пообещал осуществить новую попытку уговорить Зеленского сесть за стол переговоров с Путиным
12:42
россия дипломат
Минобороны России заявило, что заказало дополнительную партию новейших гиперзвуковых ракет
12:40
Олаф Шольц
Канцлер Германии анонсировал новый пакет санкций ЕС против Ирана
11:52
В New York Times назвали возможные направления дальнейшего наступления ВСУ
11:52
G20
Мировые лидеры откажутся от общего фото на G20 из-за присутствия Лаврова, - The Guardian
11:47
Эксклюзив
Не менее 10 тысяч российских военных осталось на правом берегу Днепра, - военнослужащий ВСУ Сазонов
11:35
Два корабля с выключенными датчиками прошли возле "Северных потоков" за несколько дней до утечки газа - СМИ
11:24
Мелинда Симмонс
"Мы живем и работаем среди героев": посол Британии поприветствовала освобождение Херсона
11:00
Курс валют на 12 ноября: евро продолжает дорожать в обменниках
10:57
Переформировал медицинскую систему под военные нужды РФ: СБУ объявила подозрение главе Минздрава Крыма
10:39
электроэнергиия
Укрэнерго предупредило об аварийных отключениях электроэнергии в Киеве и 8 областях
10:38
Эксклюзив
путин шойгу автомат
Путин готовится вешать ярлыки за поражение на Шойгу. Война между башнями кремля на марше, - военный эксперт Черник
10:37
Эксклюзив
За сутки на восточном направлении враг потерял несколько рот личного состава, - Череватый
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV