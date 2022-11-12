В Мариуполе оккупанты отправляют работников завода строить фортификационные сооружения в Херсонской области, - депутат горсовета Забавин
Россияне заставляют работников завода имени Ильича в Мариуполе строить фортификационные сооружения на оккупированной части Херсонщины
Об этом заявил депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин в эфире Еспресо.
"С якобы работающего, а на самом деле не работающего металлургического комбината имени Ильича рабочих отправляют строить фортификационные сооружения в той части Херсонской области, где еще остаются оккупанты", - отметил он.
По словам депутата, россияне обещают гражданским, кроме зарплаты на меткомбинате, 5 тыс. рублей в день, трехразовое питание, размещение в общежитии. Такая работа принудительна, отказаться от нее люди не могут.
- 8 ноября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко высказывал мнение, что это может быть очередной волной скрытой "мобилизации" .
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