В Мариуполе оккупанты открыли штаб путинской партии "Единая Россия", - горсовет

Об этом сообщает городской совет Мариуполя, передает Espreso.TV.

По информации остающихся в городе мариупольцев в штабе раздают партийные газеты, агитируют за РФ, а также выдают карточки мобильного оператора "Феникс", который с 2014 года работает на оккупированной территории Донецка.

Свой штаб российские оккупанты цинично называют гуманитарным.

Напомним, около 300 человек предположительно погибли в Драмтеатре Мариуполя в результате российской бомбардировки, – горсовет

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