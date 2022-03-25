В Мариуполе оккупанты открыли штаб путинской партии "Единая Россия", - горсовет
В Мариуполе в помещении торгового центра "Метро" оккупанты открыли штаб провластной российской партии
Об этом сообщает городской совет Мариуполя, передает Espreso.TV.
По информации остающихся в городе мариупольцев в штабе раздают партийные газеты, агитируют за РФ, а также выдают карточки мобильного оператора "Феникс", который с 2014 года работает на оккупированной территории Донецка.
Свой штаб российские оккупанты цинично называют гуманитарным.
- Напомним, около 300 человек предположительно погибли в Драмтеатре Мариуполя в результате российской бомбардировки, – горсовет
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