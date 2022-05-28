Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .

"Оккупанты открыли школу №65. Для того родителей заставили убрать мусор, закрыть окна пленкой и навести вид порядка. Фактически набрано 9 классов всех возрастов по 35-45 детей в каждом", - рассказал он.

Детей в школе не кормят. Электричество подается от одного генератора, поэтому во время обучения учителя не используют компьютерную технику.

"Преподавание - по-русски: язык/литература/математика. Выпускникам обещают выдать дипломы "ДНР" и предлагают сразу поступление в ряд российских вузов, которые находятся в экономически депрессивных регионах и не пользуются спросом россиян", - подчеркнул он.

20 мая сообщалось, что российские военные собираются ввести в мариупольских школах российскую систему образования. Местных учителей принуждают сотрудничать.

В Мариуполе оккупанты с сентября планируют русифицировать обучение, а несогласных с этим отправлять в фильтрационные лагеря и ограничивать в резинпомощи.

26 мая оккупанты в Мариуполе объявили о продлении учебного года до 1 сентября.

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