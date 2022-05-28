В Мариуполе оккупанты открыли школу: выпускникам обещают дипломы "ДНР" и поступление в непопулярные университеты РФ
В Мариуполе оккупанты открыли русскоязычную школу, обещают учащимся дипломы "ДНР" и поступление в университеты в неразвитых районах РФ
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .
"Оккупанты открыли школу №65. Для того родителей заставили убрать мусор, закрыть окна пленкой и навести вид порядка. Фактически набрано 9 классов всех возрастов по 35-45 детей в каждом", - рассказал он.
Детей в школе не кормят. Электричество подается от одного генератора, поэтому во время обучения учителя не используют компьютерную технику.
"Преподавание - по-русски: язык/литература/математика. Выпускникам обещают выдать дипломы "ДНР" и предлагают сразу поступление в ряд российских вузов, которые находятся в экономически депрессивных регионах и не пользуются спросом россиян", - подчеркнул он.
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