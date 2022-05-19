Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Сообщается, что в Мариуполе российские оккупанты "открыли" в помещении детского сада №104 на ул. Зелинского так называемый детский центр.

По словам Андрющенко, второй этаж здания почти разрушен, в детском саду отсутствуют электричество и вода. Для того чтобы открыть "центр" оккупанты заставили родителей маленьких мариупольцев разбирать завалы. Сейчас россияне дали местным жителям указания "искать" строительные материалы, чтобы мариупольцы своими силами отстраивали заведение.

Советник мэра также сообщает, что вода в центре исключительно привозная из-за неисправной системы водоснабжения, а питание готовится на костре на улице.

"Каша с яблоками – главный деликатес на открытии. И Азбука Донбасса. Яркое детство от России как оно есть", – комментирует Андрющенко.

Напомним, что 19 мая в Мариуполе проводят пресс-тур главаря "ДНР" Дениса Пушилина с проплаченными СМИ, чтобы показать разрушение города якобы украинскими военными.