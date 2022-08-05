В Мариуполе оккупанты организовали "рок-концерт" на разрушенной Азовстали
Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики организовали так называемый рок-концерт на территории разбомбленного меткомбината "Азовсталь"
Об этом информирует в телеграме советник городского головы Петр Андрющенко.
"Мерзота устроила концерт на Азовстали. Хотя назвать рок-концертом нытье одинокого гитариста сложно, однако мерзости картины это не отменяет. Государственные волонтеры оккупантов - для оккупантов. Хорошо, что без гражданско-принудительных зрителей. Для полной картины осталось дождаться спектакля в разрушенном Драматическом театре и круг циничногой бесчеловечности можно считать замкнутым", - пишет Андрющенко.
Известно, что рашисты объявили об открытии 10 сентября нового театрального сезона в разбомбленном Драмтеатре, где погибли не менее 300 мирных жителей.
- Королевский колледж музыки Лондона решил отстранить от преподавания пианиста Александра Романовского. Муж ездил с выступлением в оккупированный русской армией Мариуполь.
- В Мариуполе россияне демонтируют мемориал погибших украинских военных и планируют установить там памятник Александру Невскому.
- 4 августа Петр Андрющенко писал, что в Мариуполе посреди улицы лежат тела людей, упакованные в пластиковые пакеты, поскольку оккупационная "власть" отказывается хоронить и заставляет родственников просматривать "каталоги смерти".
- Во временно оккупированном Мариуполе рашисты разминируют территорию только там, где находятся сами. Поэтому город остается небезопасным для мирных жителей.
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