В Мариуполе оккупанты ограничили продажу сахара
В пятницу, 28 апреля, стало известно, что россияне ограничили продажу сахара во временно оккупированном Мариуполе
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Одному человеку продают максимально 2 кг сахара.
"В Мариуполе ограничили продажу сахара. Что-то случилось? Чем-то можем помочь из свободной Украины?", - пишет Андрющенко.
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