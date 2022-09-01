Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .

"А вот так первое сентября выглядит глазами кафиров. Вся мраZь приперлась в первый класс школы 65 в Центральном районе для хороших фото. Депутат госдумы - куратор по Мариуполю Саблин - приперся с пистолетом. А вдруг кто-то из первоклашек окажется из Правого Сектора или Азова, достанет из рюкзака винтовку и убьет?" – отметил он.

Петр Андрющенко отметил, что на входе в школу захватчики обыскали всех детей.

26 августа он сообщил, что во временно оккупированном Мариуполе россияне заставляют родителей отдавать своих детей в оккупационные школы, а в случае отказа угрожают "штрафом" или "лишением родительских прав".

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