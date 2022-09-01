В Мариуполе оккупанты обыскивают учеников, а их куратор пришел в школу с оружием, - советник мэра
В Мариуполе главарь "ДНР" Денис Пушилин и другие оккупанты пришли с оружием в школу для показательных фото, обыскали учеников, а их куратор имел при себе пистолет
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .
"А вот так первое сентября выглядит глазами кафиров. Вся мраZь приперлась в первый класс школы 65 в Центральном районе для хороших фото. Депутат госдумы - куратор по Мариуполю Саблин - приперся с пистолетом. А вдруг кто-то из первоклашек окажется из Правого Сектора или Азова, достанет из рюкзака винтовку и убьет?" – отметил он.
Петр Андрющенко отметил, что на входе в школу захватчики обыскали всех детей.
- 26 августа он сообщил, что во временно оккупированном Мариуполе россияне заставляют родителей отдавать своих детей в оккупационные школы, а в случае отказа угрожают "штрафом" или "лишением родительских прав".
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