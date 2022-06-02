В Мариуполе оккупанты обустраивают пункты для срочной паспортизации горожан.
В Мариуполе россияне обустраивают пункты для предоставления справок о месте жительства и приеме документов на получение паспорта РФ
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в телеграмме .
"Наши источники сообщают, что поступило указание от так называемого министерства миграции "ДНР" о срочном обустройстве пунктов предоставления справок о местожительстве и приеме документов на российский паспорт", - подчеркнул он.
Глава "миграционной службы ДНР" в Мариуполе Александр Скребов срочно вместе с оккупантами ищет места для этих пунктов в неповрежденных зданиях с возможностью подключить электричество.
"Такой внезапный рост активности связываем с заявлениями российских политиков об аннексии Донецкой области уже в июле этого года", - заметил Петр Андрющенко.
- С 19 мая РФ незаконно выдает паспорта жителям ОРДЛО по ускоренной процедуре.
- 28 мая вице-премьер-министр, министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала украинцев не оставаться в оккупации и не брать паспорта РФ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.29
Покупка 34.29Продажа 35.44
-
EUR
Покупка 36.15Продажа 37.66
- Актуальное
- Важное