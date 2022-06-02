Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в телеграмме .

"Наши источники сообщают, что поступило указание от так называемого министерства миграции "ДНР" о срочном обустройстве пунктов предоставления справок о местожительстве и приеме документов на российский паспорт", - подчеркнул он.

Глава "миграционной службы ДНР" в Мариуполе Александр Скребов срочно вместе с оккупантами ищет места для этих пунктов в неповрежденных зданиях с возможностью подключить электричество.

"Такой внезапный рост активности связываем с заявлениями российских политиков об аннексии Донецкой области уже в июле этого года", - заметил Петр Андрющенко.

С 19 мая РФ незаконно выдает паспорта жителям ОРДЛО по ускоренной процедуре.

28 мая вице-премьер-министр, министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала украинцев не оставаться в оккупации и не брать паспорта РФ.

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