В Мариуполе оккупанты несколько дней насиловали женщину на глазах ее 6-летнего сына: она умерла, мальчик поседел, - Минобороны
В Мариуполе российские оккупанты несколько дней насиловали женщину на глазах ее 6-летнего сына, женщина скончалась от полученных ран
Об этом сообщило Минобороны Украины.
Волосы 6-летнего ребенка поседели.
"В Мариуполе российские оккупанты несколько дней поочередно насиловали женщину на глазах у ее 6-летнего сына. Позже она умерла от ран. Волосы ее маленького сына поседели. Это не фильм ужасов. Изнасилование, насилие, убийства – вот что значит "русский мир" , – сообщили в Минобороны.
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