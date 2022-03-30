В Мариуполе оккупанты несколько дней насиловали женщину на глазах ее 6-летнего сына: она умерла, мальчик поседел, - Минобороны

Об этом сообщило Минобороны Украины.



Волосы 6-летнего ребенка поседели.



"В Мариуполе российские оккупанты несколько дней поочередно насиловали женщину на глазах у ее 6-летнего сына. Позже она умерла от ран. Волосы ее маленького сына поседели. Это не фильм ужасов. Изнасилование, насилие, убийства – вот что значит "русский мир" , – сообщили в Минобороны.

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