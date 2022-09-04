В Мариуполе оккупанты не убирают тела погибших из-под завалов домов, их грызут собаки, - советник мэра

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Новые страшные находки. Левобережье, бул. Морской. До сих пор не изъяты трупы из-под завалов. Часть трупов просто обглодали собаки", - написал Андрющенко.

Также местные жители сообщают, что на сегодняшний день в этом доме насчитывается от четырех до шести погибших, а оккупационные власти не реагируют, делая вид, что ничего не происходит. Вместо этого штампуют картинки "восстановления".

Андрющенко отметил, что рядом с домом, где обнаружены тела погибших, до сих пор живут люди, в таких же руинах. Он призвал оккупантов убрать непохороненные тела, которые до сих пор находятся в доме по адресу Морской бульвар, 14.

Напомним, в Мариуполе главарь "ДНР" Денис Пушилин и другие оккупанты пришли с оружием в школу для показательных фото, обыскали учеников, а их куратор имел при себе пистолет

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