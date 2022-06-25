В Мариуполе оккупанты не могут потушить пожар на свалке, город покрывает ядовитый дым
Во временно оккупированном Мариуполе рашисты не могут потушить пожар на свалке. В горсовете отметили, что ядовитый дым может привести к экологической катастрофе
Об этом сообщает Мариупольский городской совет в телеграмме.
"В Мариуполе пылает свалка. Ядовитый смог накрыл Приморский район. Город на грани экологической катастрофы. Ведь в воздух выделяются опасные вещества - фураны, диоксины. Особенно опасен канцероген бензопирен", - говорится в сообщении.
Известно, что возгорание возникло на законсервированном мусорном полигоне. Рашисты не могут самостоятельно потушить пожар.
"Пожар на свалке это результат хаотических и безграмотных действий оккупантов. Она приводит к выбросам в воздух множества химического яда, который вдыхают тысячи жителей. Последствия могут быть катастрофическими - люди могут быть отравлены опасными веществами. При этом оккупанты, уничтожив всю технику, не могут ни локализовать, ни ликвидировать пожар. Если это не сделать своевременно, огонь попадет в "тело" полигона и потушить его будет почти невозможно, что приведет к экологической катастрофе. Это абсолютный цинизм и издевательство над мирными жителями, их жизни и здоровье находятся опасности", – сказал городской глава Мариуполя Вадим Бойченко.
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