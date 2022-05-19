Об этом в телеграмме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты продолжают разборы завалов Драматического театра. Наши источники сообщают, что вчера и сегодня тела погибших вывозили несколько раз грузовиками в сторону Старого Крыма. Территорию расчистки охраняют и не дают доступ местным. Операция по сокрытию последствий военных преступлений продолжается", -.

16 марта кафиры сбросили мощную бомбу на Драматический театр Мариуполя, в бомбоубежище которого было 1000 человек. На следующий день в Мариуполе начали разбирать завалы после российского авиаудара по драмтеатру, уцелевшие вышли из бомбоубежища.

25 марта горсовет Мариуполя заявил о том, что в Драмтеатре предположительно погибли около 300 человек.

23 апреля появились сообщения, что кафиры уничтожают доказательства гибели гражданских в укрытии под Драматическим театром, 10 мая стало известно, что свертки с телами вывозят тракторными лафетами.

13 мая CNN обнародовала новые спутниковые снимки, как кафиры продолжают разбирать развалины разбомбленного драмтеатра в Мариуполе.

17 мая мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что россияне скрывают количество жертв Мариупольского драмтеатра.

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