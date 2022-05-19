В Мариуполе оккупанты не допускают местных к разбору завалов драмтеатра, чтобы скрыть преступление, - советник мэра
В Мариуполе россияне не пускают местных разбирать завалы разбомбленного драмтератра и увозят оттуда тела погибших
Об этом в телеграмме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Оккупанты продолжают разборы завалов Драматического театра. Наши источники сообщают, что вчера и сегодня тела погибших вывозили несколько раз грузовиками в сторону Старого Крыма. Территорию расчистки охраняют и не дают доступ местным. Операция по сокрытию последствий военных преступлений продолжается", -.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.88Продажа 33.64
- Актуальное
- Важное