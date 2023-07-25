В Мариуполе оккупанты назвали школу именем генерала Кутузова, который обстреливал город
Захватническая администрация присвоила временно оккупированной российскими войсками мариупольской школе имя уничтожавшего город генерала Романа Кутузова
Об этом сообщает Мариупольский городской совет .
"Мариупольская школа №7 теперь будет временно носить имя генерал-лейтенанта российских захватнических войск Романа Кутузова", - стало известно пресс-службе.
На стене школы установили мемориальную доску, а на постаменте у входа в здание - бронзовый бюст рашиста.
Сообщается, что российский генерал принимал участие в захвате Мариуполя. Кутузов был одним из тех, из-за кого населенный пункт почти три месяца был в блокаде, отмечает горсовет и добавляет, что из-за этого погибли, по предварительной информации, более 22 тысяч мирных жителей. В то же время количество жертв может быть гораздо больше.
"Российские оккупанты решили превратить убийцу в "героя", навязывая жителям извращенную историю событий и насаждая свою позорную пропаганду. Однако мариупольцы знают, кто пришел с войной на Донетчину, принес смерть и разрушения в их дом", - добавляют в пресс-службе.
Кутузов был ликвидирован в июне 2022 года.
- Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко 20 июля отметил , что захватчики пытались превратить Украинский дом в Мариуполе в российский дом.
- Граждане Узбекистана прибыли в Мариуполь для проведения строительных работ. После этого у них изъяли паспорта и мобилизовали на фронт как добровольцев, сообщает Генштаб ВСУ.
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