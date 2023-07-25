Об этом сообщает Мариупольский городской совет .

"Мариупольская школа №7 теперь будет временно носить имя генерал-лейтенанта российских захватнических войск Романа Кутузова", - стало известно пресс-службе.

На стене школы установили мемориальную доску, а на постаменте у входа в здание - бронзовый бюст рашиста.

Сообщается, что российский генерал принимал участие в захвате Мариуполя. Кутузов был одним из тех, из-за кого населенный пункт почти три месяца был в блокаде, отмечает горсовет и добавляет, что из-за этого погибли, по предварительной информации, более 22 тысяч мирных жителей. В то же время количество жертв может быть гораздо больше.

"Российские оккупанты решили превратить убийцу в "героя", навязывая жителям извращенную историю событий и насаждая свою позорную пропаганду. Однако мариупольцы знают, кто пришел с войной на Донетчину, принес смерть и разрушения в их дом", - добавляют в пресс-службе.

Кутузов был ликвидирован в июне 2022 года.