В Мариуполе оккупанты насильно вывезли врачей и пациентов городской больницы №1, - горсовет

Об этом сообщает городской совет Мариуполя, передает Еспресо.TV.

Известно, что на территории больницы находились примерно 700 человек. Но сколько мариупольцев было депортировано точно неизвестно.

Напомним, оккупанты уничтожают Мариуполь, чтобы украинцы "боялись российской армии", - мэр Мариуполя

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