В Мариуполе оккупанты насильно вывезли врачей и пациентов городской больницы №1, - горсовет
По словам очевидцев, в Мариуполе захватчики насильно вывезли в неизвестном направлении медицинский персонал городской больницы №1, больных и других мариупольцев, скрывавшихся от обстрелов врага в подвалах медицинского учреждения
Об этом сообщает городской совет Мариуполя, передает Еспресо.TV.
Известно, что на территории больницы находились примерно 700 человек. Но сколько мариупольцев было депортировано точно неизвестно.
- Напомним, оккупанты уничтожают Мариуполь, чтобы украинцы "боялись российской армии", - мэр Мариуполя
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