В Мариуполе оккупанты начали зачистку территории, ищут "нацистов", - горсовет

Об этом сообщает городской совет Мариуполя, передает " Эспрессо. TV ".

По свидетельствам местных жителей, россияне начали ходить по квартирам уцелевших домов проводят перепись населения.

"Когда никто не открывает, они просто ломают двери. Проводят обыски. Спрашивают у местных, кто здесь нацисты, кто служил в ВСУ, кто за Украину, где живут их родители и так далее", - рассказывают мариупольцы.

Напомним , в Мариуполе оккупанты разрушили детский реабилитационный центр

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