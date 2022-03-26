В Мариуполе оккупанты начали зачистку территории, ищут "нацистов", - горсовет
В западной части Мариуполя, которая находится сейчас под контролем кафиров, начались зачистки
Об этом сообщает городской совет Мариуполя, передает " Эспрессо. TV ".
По свидетельствам местных жителей, россияне начали ходить по квартирам уцелевших домов проводят перепись населения.
"Когда никто не открывает, они просто ломают двери. Проводят обыски. Спрашивают у местных, кто здесь нацисты, кто служил в ВСУ, кто за Украину, где живут их родители и так далее", - рассказывают мариупольцы.
- Напомним , в Мариуполе оккупанты разрушили детский реабилитационный центр
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.19Продажа 33.26
- Актуальное
- Важное