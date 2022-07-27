Об этом сообщил Мариупольский горсовет в телеграмме .

"Оккупанты приступили к фильтрации людей в возрасте от 70 лет. Уже даже в стариках они видят угрозу. Пенсионерам придется доказывать свою "расположение" оккупантам, оставившим их без домов, еды, медицины и нормальной жизни. У "русского мира" под подозрением все . Но время расплаты настанет!" - отметили в ведомстве.

12 июля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко обнародовал видеофильтры и проверки людей в Мариуполе.

19 июля он рассказал, что в Мариуполе фильтрационные мероприятия сейчас проводят коллаборанты, поэтому взятками можно спасать людей.

25 июля глава Центральной районной администрации Мариупольского горсовета Владимир Могильный сообщил, что россияне анонсировали фильтрацию людей прямо в Мариуполе.

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