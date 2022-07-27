В Мариуполе оккупанты начали фильтрацию людей от 70 лет
В Мариуполе с 26 июля российские захватчики отправляют на фильтрацию горожан от 70 лет
Об этом сообщил Мариупольский горсовет в телеграмме .
"Оккупанты приступили к фильтрации людей в возрасте от 70 лет. Уже даже в стариках они видят угрозу. Пенсионерам придется доказывать свою "расположение" оккупантам, оставившим их без домов, еды, медицины и нормальной жизни. У "русского мира" под подозрением все . Но время расплаты настанет!" - отметили в ведомстве.
- 12 июля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко обнародовал видеофильтры и проверки людей в Мариуполе.
- 19 июля он рассказал, что в Мариуполе фильтрационные мероприятия сейчас проводят коллаборанты, поэтому взятками можно спасать людей.
- 25 июля глава Центральной районной администрации Мариупольского горсовета Владимир Могильный сообщил, что россияне анонсировали фильтрацию людей прямо в Мариуполе.
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